«МЮ» арендовал голкипера «Ньюкасла»

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы объявили об аренде 33-летнего игрока до конца сезона. У «МЮ» будет право выкупа словака.

По данным Фабрицио Романо, манчестерский клуб заплатит за аренду 2 млн фунтов. Выкуп за 6 млн фунтов станет обязательным, если вратарь в стартовом составе начнет определенное количество матчей АПЛ.

«Переход в "МЮ" — это особенный момент в моей карьере. Жду не дождусь начала работы, хочу помочь команде реализовать амбиции», — сказа Дубравка.

В прошлом сезоне вратарь провел 26 матчей в АПЛ и пропустил 35 голов.