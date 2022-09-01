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    «Аталанта» победила «Торино» благодаря хет-трику Копмейнерса

    «Аталанта» — «Торино»: счет 3:1, обзор голов

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    В матче 4 тура чемпионата Италии «Аталанта» победила «Торино» со счетом 3:1.

    Тен Копмейнерс
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    Тен Копмейнерс

    Героем встречи стал полузащитник бергамасков Тен Копмейнерс, который оформил хет-трик. Два мяча игрок забил с пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Торино 3:1
    Голы: 1:0 Теун Коопмейнерс (пенальти) (45 + 4'), 2:0 Теун Коопмейнерс (47'), 2:1 Никола Влашич (77'), 3:1 Теун Коопмейнерс (пенальти) (84') Аталанта: Хуан Муссо, Рафаэл Толой (Маттео Руджери, 80'), Мерих Демирал, Caleb Okoli, Брандон Соппи, Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс, Давиде Дзаппакоста (Надир Цортеа, 46'), Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 80'), Эдерсон (Адемола Лукман, 58'), Дуван Сапата (Rasmus Hojlund, 37') Торино: Антонио Санабрия (Пьетро Пеллегри, 67'), Никола Влашич, Demba Seck (Неманья Радоньич, 76'), Ола Эйна (Мергим Войвода, 46'), Саша Лукич, Кароль Линетти, Валентин Лацаро, Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно, Коффи Джиджи, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Ола Эйна (19'), Давиде Дзаппакоста (41'), Алессандро Буонджорно (46'), Никола Влашич (83')

    В другом поединке тура «Болонья» и «Салернитана» разошлись ничьей. Игра закончилась со счетом 1:1.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Салернитана 1:1
    Голы: 1:0 Марко Арнаутович (пенальти) (52'), 1:1 Булайе Диа (88') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Гари Медель, Джон Лукуми, Denso Kasius (Лоренцо Де Сильвестри, 46'), Николас Домингес (Михел Эбишер, 81'), Эмануэл Вигнато (Роберто Сориано, 46'), Йерди Схаутен, Андреа Камбьязо (Хараламбос Ликояннис, 46'), Никола Сансоне (Риккардо Орсолини, 74'), Марко Арнаутович Салернитана: Федерико Бонаццоли (Эрик Ботхейм, 63'), Булайе Диа, Домагой Брадарич (Антонио Кандрева, 54'), Тонни Триндаде Вильена, Джулио Маджоре, Лассана Кулибали, Паскуале Маццокки, Федерико Фасио, Норберт Дьёмбер, Дилан Бронн (Diego Martin Valencia Morello, 76'), Луиджи Сепе Предупреждения: Норберт Дьёмбер (51'), Гари Медель (64'), Лоренцо Де Сильвестри (65'), Тонни Триндаде Вильена (82')

    «Аталанта» лидирует с 10 очками, «Торино» находится на 9 позиции. «Салернитана» идет 10-й с 5 баллами, а «Болонья» располагается на 16 строчке с 2 пунктами.

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