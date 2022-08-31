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    Тренер «Факела»: Играли со «Спартаком», теперь с «Зенитом» — почувствовали, что это такое

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    Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 1-го тура «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.

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    «Два разных тайма? Согласен, надо это признать. Сложно сказать, с чем это связано: с ротацией, с волнением... Можно набрасывать разные слова, но это не то.

    Футболист, выходя на арену, должен справляться с волнением. Нужно принять мяч, отдать его, тогда волнение пройдет. В перерыве мы пообщались, и второй тайм получился более целостным.

    Основной план всегда — сыграть надежно в обороне и создать угрозы у ворот соперника. Наш план был таков, чтобы оказывать давление в определенных зонах.

    Мы должны понимать, что на данном этапе не можем играть с некоторыми командами в их футбол. Надо придерживаться ритма и атаковать так, как умеем мы, поэтому акцент был на быстрых атаках. Футболистам говорили и о том, что необходимы удары со средней дистанции.

    Мы рады, что оказались в такой сложной группе. Наша цель — самосовершенствование. Мы должны становиться лучше и лучше.

    Мы уже играли со "Спартаком", теперь с "Зенитом" — почувствовали, что это такое. В следующий раз уже будем понимать, на каких скоростях надо работать.

    Кубок России — почетный турнир, к нему мы так и относимся», — сказал Василенко «Спорт-Экспрессу».

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