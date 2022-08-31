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    «Химки» уволили Писарева, команду возглавит Гогниев

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    Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев был отправлен в отставку со своего поста.

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    Команду примет бывший тренер «Алании» Спартак Гогниев. Об этом рассказал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

    «Совет учредителей только что завершился. Приняли решение прекратить контракт с Николаем Николаевичем Писаревым, а также с тренерским штабом, который пришел вместе с ним.

    Причины — это неудовлетворительный результат. Такое тоже бывает, что не получилось подобрать ключи к команде, так скажем.

    Мы желаем Николаю Николаевичу успехов в дальнейшей работе. Мы знаем его как профессионального человека. Здесь просто не сложилось.

    С завтрашнего дня команду примет и будет готовить к выездному матчу в Оренбурге Спартак Гогниев. Специалист приехал на базу.

    Молодой и амбициозный тренер. Мы рассчитываем на то, что его харизма поможет добиваться высоких результатов. По подбору игроков "Химки" достаточно сильная и боевая команда», — сказал Терюшков изданию Sport24.

    В среду, 31 августа, подмосковная команда дома проиграла «Краснодару» (0:2) в 1-м туре группового этапа Кубка России.

    В начале сезона «Химки» тренировал Сергей Юран, который 10 августа был отправлен в отставку. После этого, при Писареве, клуб потерпел четыре поражения подряд.

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