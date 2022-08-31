«Ювентус» — «Специя»: счет матча 2:0, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 4-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче на 9-й минуте открыл Душан Влахович, забив гол со штрафного — стенка была переброшена, и мяч влетел в девятку под самую перекладину.

А уже в компенсированное время все вопросы о победителе матча снял новичок туринцев Аркадиуш Милик. Миретти на правом фланге перехитрил защитника, пропустив мяч под ног, набрал скорость и выдал зрячий прострел в центр штрафной площади. Милик мяч принял и с разворота метров с 11-ти вогнал его в сетку.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Специя 2:0 Голы: 1:0 Душан Влахович (9'), 2:0 Аркадиуш Милик (90 + 2') Ювентус: Войцех Щенсны (Маттиа Перин, 43'), Данило, Federico Gatti, Бремер, Маттиа Де Шильо, Fabio Miretti, Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо (Филип Костич, 54'), Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 85'), Мойзе Кин (Анхель Ди Мария, 54') Специя: M'bala Nzola, Emmanuel Gyasi (Давид Стрелец, 60'), Аркадиуш Реца, Симоне Бастони (Якопо Сала, 72'), Мехди Бурабья (Leandro Sanca, 85'), Виктор Коваленко (Кевин Агудело, 60'), Emil Holm (Mikael Ellertsson, 85'), Димитриос Николау, Якуб Кивёр, Петко Христов, Бартломей Дронговский Предупреждения: Симоне Бастони (11'), Emil Holm (73'), Massimiliano Allegri (90 + 1')

«Ювентус» набрал 8 очков за 4 тура и идет на 4-й строчке в таблице Серии А. «Специя» с 4 баллами располагается на 13-й строчке.