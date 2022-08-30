В «Борнмуте» выступили с заявлением после увольнения Паркера

Владелец «Борнмута», российский бизнесменрассказал, что поспособствовало увольнениюс поста главного тренера клуба и поблагодарил его за проделанную работу.

В 4-м туре АПЛ команда разгромно проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:9. После матча Паркер, который ранее вывел клуб в АПЛ, выразил сомнение в качестве собственных футболистов в сравнении с уровнем игроков АПЛ. Перед этим «Борнмут» проиграл «Манчестер Сити» (0:4) и «Арсеналу» (0:3).

«Я хотел бы официально выразить благодарность Скотту и его команде за их усилия во время их пребывания с нами. Наше возвращение в премьер-лигу в прошлом сезоне под его руководством запомнится как один из самых успешных сезонов в нашей истории.

Однако для того, чтобы мы продолжали прогрессировать как команда и клуб в целом, абсолютно необходимо, чтобы мы придерживались нашей стратегии устойчивого управления клубом. Мы также должны демонстрировать веру и уважение друг к другу.

Этот подход принес этому клубу успех в недавней истории. И мы не откажемся от него. Наш поиск нового главного тренера начнется немедленно», — сказано в заявлении Демина.

Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Гари О’Нил, который ранее возглавлял первую команду «Борнмута».