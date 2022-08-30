«Лидс» — «Эвертон»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 5-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 17-й минуте открыли гости. Энтони Гордон начал атаку, получил он ответную передачу от Айуоби, вышел на свидание с кипером и переправил сферу в сетку.

На 55-й минуте Луис Синистерра получил мяч на подступах к штрафной «ирисок», после чего из-под защитника нанес выстрел по рамке соперника, сравняв счет.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Эвертон 1:1 Голы: 0:1 Энтони Гордон (17'), 1:1 Луис Синистерра (55') Лидс: Иллан Меслье, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Диего Льоренте, Паскаль Стрёйк, Тайлер Адамс, Марк Рока, Луис Синистерра (Матеуш Клих, 64'), Бренден Ааронсон (Даниэль Джеймс, 76'), Джек Харрисон, Родриго Морено (Джо Джелхардт, 32') Эвертон: Энтони Гордон, Демарай Грей, Дуайт Макнил, Алекс Айуоби, Amadou Mvom Onana, Том Дэвис, Виталий Миколенко, Джеймс Тарковски, Конор Коди, Нэйтан Паттерсон, Джордан Пикфорд Предупреждения: Том Дэвис (20'), Тайлер Адамс (40'), Диего Льоренте (57'), Расмус Кристенсен (59'), Энтони Гордон (60'), Нэйтан Паттерсон (67')

После этого матча «Лидс» на 5-м месте в таблице АПЛ, а «Эвертон» с 3 очками на 16-й строчке.