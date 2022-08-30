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    • Президент «Адана Демирспор»: Взяли Дзюбу на случай, если уйдет Балотелли
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    Президент «Адана Демирспор»: Взяли Дзюбу на случай, если уйдет Балотелли

    Футбол Артём Дзюба Адана Демирспор Суперлига Турции Футбол Турции Футбол России
    Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак рассказал, почему его клуб подписал экс-капитана сборной России Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Адана Демирспор» может покинуть итальянский нападающий Марио Балотелли.

    «У Балотелли есть желание уехать отсюда. Тот, кто захочет его купить, должен заплатить четыре миллиона евро.

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    • Если он никуда не уедет во время трансферного окна, он будет работать и продолжать играть здесь. Ко мне никто не обращался, но есть переговоры с его агентом.

    Мы взяли Артема Дзюбу на случай, если он уйдет. На самом деле, если он уйдет, мы купим еще одного игрока», — приводит слова Санджака A Spor.

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