Президент «Адана Демирспор»: Взяли Дзюбу на случай, если уйдет Балотелли

Президент «Адана Демирспор»рассказал, почему его клуб подписал экс-капитана сборной России

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Адана Демирспор» может покинуть итальянский нападающий Марио Балотелли.

«У Балотелли есть желание уехать отсюда. Тот, кто захочет его купить, должен заплатить четыре миллиона евро.

Если он никуда не уедет во время трансферного окна, он будет работать и продолжать играть здесь. Ко мне никто не обращался, но есть переговоры с его агентом.

Мы взяли Артема Дзюбу на случай, если он уйдет. На самом деле, если он уйдет, мы купим еще одного игрока», — приводит слова Санджака A Spor.