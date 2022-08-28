Циннбауэр: В обороне не все было гладко, но мы и забить могли больше

Главный тренероценил игру команды в матче 7-го тура РПЛ против(5:1).

«Мы не так уж плохо провели эти игры в начале сезона. Мы создавали моменты, но не реализовывали их. И вы могли убедиться, что когда команда начала забивать, то к ней вернулась уверенность, она стала набирать обороты. Так было и сегодня.

Создавать коллектив всегда не так просто. В этом году у нас было всякое, мы теряли игроков по разным причинам. Были и трансферы, и травмы. Проект развивается, мы продолжаем работать. Все еще впереди.

Хочется отметить работу руководства клуба, тренерского штаба, медицинского, административного, всех других сотрудников. Между нами всегда есть конструктивный диалог. Бывает, что мы спорим, но всегда приходим к какому-то общему решению.

Команда это чувствует, что есть такое единение, поэтому они тоже отвечают добром на добро. Наши прошлые матчи были не так хороши с точки зрения результата, а сегодня нам удалось победить. Работы предстоит еще много, совсем скоро следующий матч, пора готовиться и концентрироваться уже на этой встрече.

Мы хорошо начали матч, дважды забили в дебюте. Я могу понять ребят, когда игра складывается таким образом. Конечно, с одной стороны, нельзя отпускать подобный матч. Тем не менее мы допустили ошибку, пропустили гол.

Но, к чести наших футболистов, они быстро собрались и забили третий. Когда во втором тайме уже ведешь 4:1, то само по себе, наверное, так получается, что ребята пытаются сохранить силы, начинают думать уже подсознательно о следующей игре.

Безусловно, будет проделана работа, будем игру анализировать, смотреть, что можно на будущее исправить. Я и сам чувствовал, что мы победим. В обороне не все было гладко, возможно, из-за того, как игра развивалась, но мы и отличиться могли больше, чем забили в итоге.

Повторюсь, будем игру разбирать, будем анализировать, будем общаться с футболистами: и со всей командой, и индивидуально. Это нормальное явление в футболе, нормальная практика, нормальная работа», — приводит слова тренера пресс-службу «Локомотива».