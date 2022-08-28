Семак прокомментировал победу над «Уралом»

Главный тренер «Зенита»считает, что первый тайм матча с «Уралом» (4:1) был для команды тяжелым.

«Тяжелый первый тайм. Немного нам не хватало качества передачи и быстроты перемещения (как наших игроков, так и перемещения мяча), точности в завершающей стадии. Не могли из тех неплохих подходов, которые были, создать хорошие голевые моменты.

Во втором тайме быстрее, наверное, двигали мяч, сами двигались. После забитого мяча игра стала легче, больше открылась, мы смогли создать еще моменты, часть из которых реализовали.

в первом тайме игра была плюс-минус равная. Что касается второго тайма, то совокупность факторов. Как я сказал, и мы стали быстрее работать с мячом, больше двигаться, больше было открываний на максимальных скоростях. То есть взвинтили немножко скорость.

Думаю, игрокам "Урала" поддерживать тот темп, который они сами задали в первом тайме, было непросто. Это на мой взгляд. Я не буду как-то разбирать действия "Урала", но команда с первой до последней минуты старалась действовать агрессивно. Конечно, играть с ними непросто. Против любой команды не будет просто, но, на мой взгляд, первый забитый мяч раскрыл игру — и моментов стало гораздо больше», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».