Кунде попал в заявку «Барселоны» на матч с «Вальядолидом»

Заявка «Барселоны»
- Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Жерар Пике, Рональд Араухо, Жорди Альба, Эрик Гарсия, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Усман Дембеле, Педри, Ансу Фати, Ферран Торрес, Миралем Пьянич, Франк Кессиэ, Френки де Йонг, Рафинья Диас, Гави, Роберт Левандовски, Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Барселона» примет «Вальядолид» 28 августа на «Камп Ноу». Начало матча в 20:30 мск.
Перед этим поединком у «каталонцев» 6 позиция и 4 очка в активе. В прошлом туре «Барса» разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:1.