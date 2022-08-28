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    Гончаренко: До первого пропущенного мяча «Урал» хорошо смотрелся

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в матче 7-го тура РПЛ.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Пока у нас были силы, мы достаточно хорошо структурно смотрелись. В том числе и по моментам. Во втором тайме, конечно, хотелось, чтобы в первые 15 минут мы более качественно сыграли.

    Если бы не пропустили, то какие-то шансы были. Но получили быстрый гол, тут же срабатывает психология. Ты начинаешь прижиматься, в простых ситуациях мячи терять.

    В общем, до первого пропущенного мяча достаточно хорошо смотрелись. Потом понятно, что силы начинают покидать, начинаешь принимать неправильные решения в прессинге, в обороне. И это цепная реакция.

    Понятно, что потом сказывается класс игроков "Зенита". Которые мало того что могут из ничего момент создать, еще и из сложной ситуации могут выйти. К сожалению, пока имеем, что имеем. Какого-то уныния нет.

    При тяжелой ситуации есть работа для всех — менеджмента клуба, тренерского штаба, игроков — для того, чтобы из нее выйти.

    Понятно, что сейчас нам надо постараться усилить команду, пока не закрыто трансферное окно», — сказал тренер Sport24.

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