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    Вейналдум может пропустить ЧМ-2022

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    Полузащитник «Ромы» Жоржиньо Вейналдум, скорее всего, не сыграет за сборную Нидерландов на чемпионате мира в Катаре.

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    Вейналдум получил серьезную травму на тренировке «Ромы». У 31-летнего футболиста диагностирован перелом большой берцовой кости.

    «Я думаю, он станет нашим большим январским усилением. Мы подписали его на весь сезон, но будем ждать его в января», — сказал генеральный менеджер «Ромы» Тьягу Пинту, слова которого приводит Football Italia.

    Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Нидерландов сыграет на групповом этапе с командами Эквадора, Сенегала и Катара.

    Вейналдум перешел в «Рому» на правах аренды из «ПСЖ» этим летом с правом выкупа.

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