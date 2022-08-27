Вейналдум может пропустить ЧМ-2022

Полузащитник «Ромы», скорее всего, не сыграет за сборнуюв на чемпионате мира в Катаре.

Вейналдум получил серьезную травму на тренировке «Ромы». У 31-летнего футболиста диагностирован перелом большой берцовой кости.

«Я думаю, он станет нашим большим январским усилением. Мы подписали его на весь сезон, но будем ждать его в января», — сказал генеральный менеджер «Ромы» Тьягу Пинту, слова которого приводит Football Italia.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Нидерландов сыграет на групповом этапе с командами Эквадора, Сенегала и Катара.

Вейналдум перешел в «Рому» на правах аренды из «ПСЖ» этим летом с правом выкупа.