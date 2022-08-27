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    Берлинский «Унион» разгромил «Шальке»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Унион Берлин Шальке 04
    «Шальке» на своем поле сыграл против берлинского «Униона» в рамках 4-го тура Бундеслиги. Матч завершился победой гостей со счётом 1:6.

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    Фрагмент матча

    В первом тайме команд обменялись голами, только «Шальке» забил 1 мяч, а «Унион» — 3. За хозяев поля отличился Мариус Бюлбтер реализовав пенальти, а за гостей забивали «Мортен Торсби, Александер Шволов и Яник Хаберер.

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    • Во втором тайме отличились только берлинцы забив еще 3 гола своим соперникам и доведя счет до разгромного, забивали — Шераль Беккер и Свен Михель, который оформил дубль забив на 87-й и 90-й минутах матча.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Унион 1:6
    Голы: 0:1 Мортен Торсби (6'), 1:1 Мариус Бюльтер (пенальти) (31'), 1:2 Шеральдо Бекер (36'), 1:3 Яник Хаберер (45 + 3'), 1:4 Шеральдо Бекер (46'), 1:5 Свен Михель (87'), 1:6 Свен Михель (90') Шальке 04: Александер Шволов, Седрик Бруннер, Malick Thiaw, Майя Йосида, Томас Ауэян, Алекс Краль (Florian Flick, 62'), Tom Krauss (Данни Латца, 61'), Мариус Бюльтер, Rodrigo Zalazar Martinez (Флоран Молле, 71'), Доминик Дрекслер (Джордан Ларссон, 62'), Симон Теродде (Себастьян Полтер, 71') Унион: Jordan Pefok (Кевин Бехренс, 71'), Шеральдо Бекер (Свен Михель, 71'), Нико Гисельман, Яник Хаберер (Левин Эцтунали, 84'), Рани Хедира, Мортен Торсби (Милош Пантович, 75'), Юлиан Рюэрсон, Диогу Лейте, Робин Кнохе, Данило Дуки (Пауль Еккель, 84'), Фредерик Реннов Предупреждение: Malick Thiaw (45 + 2')

    "Унион" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 10 очков, а "Шальке" расположился на 16-м месте с 2 баллами в активе.

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