«Боруссия Д» обыграла «Герту» на выезде благодаря голу Модеста

на своем поле сыграла против дортмундскойв рамках 4-го тура Бундеслиги. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте матча после того как Салих Озджан сделал точную передачу в штрафную площадь на Антони Модеста и тот точно пробил головой в левый верхний угол ворот с близкого расстояния и тем самым принес победу своей команде — 0:1.

Футбол. Германия. Бундеслига Герта — Боруссия Д 0:1 Гол: 0:1 Антони Модест (32') Герта: Оливер Кристенсен, Джонджо Кенни, Марк Кемпф (Дейви Зельке, 81'), Мартон Дардаи, Марвин Платтенхардт, Суат Сердар (Кевин-Принс Боатенг, 75'), Лука Тусар, Жан-Поль Бутьюс (Стеван Йоветич, 55'), Доди Лукебакио (Марко Рихтер, 75'), Вилфрид Канга Ака, Чидера Эджук Боруссия Д: Антони Модест (Никлас Зюле, 86'), Карим Адейеми (Jamie Bynoe Gittens, 61'), Марко Ройс, Юлиан Брандт, Салих Озкан, Джуд Беллингхэм, Рафаэл Геррейру (Торган Азар, 86'), Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф (Тома Мёнье, 67'), Грегор Кобель Предупреждение: Марко Рихтер (90 + 2')

Дортмундская «Боруссия» поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 9 очков, а «Герта» располагается на 17-м месте с 1 баллом.