«Манчестер Сити» -« Кристал Пэлас»: счет матча 4:2, обзор голов

Счет в матче был открыт гостями благодаря автоголу на 4-й минуте. Прошла подача с правого края в штрафную «Манчестер Сити», и Джон Стоунс, уворачиваясь от мяча, направил сферу в сетку.
А на 21-й минуте прошла подача от Эзе на Йоакима Андерсена, которого почему-то бросил Холанн. В итоге защитник гостей сыграл головой, направив мяч в сетку.
На 53-й минуте Барнарду Силва получил мяч от Эрнандеса, после чего с правого края в центр сместился и через рикошет от ноги Шлуппа послал сферу в сетку.
На 62-й минуте счет сравнялся. Альварес головой сбросил мяч на Фодена. Тот мягко набросил сферу в центр, и практически с линии вратарской Холанн переправил ее в сетку.
На 70-й минуте «Сити» разыграл угловой, прошла передача на Стоунса, который не попал по мячу, но невольно отдал пас на Холанна. Тому оставалось просто катнуть сферу в сетку.
А на 81-й минуте получил Холанн передачу от Гюндогана у чужой штрафной по центру, просочился внутрь, поставил корпус оппонентам и пробил в левый от себя угол.
«Сити» набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» откатился на 13-е место (4 очка).