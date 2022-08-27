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    Хет-трик Холанна помог «Ман Сити» одержать волевую победу над «Кристал Пэласом»

    «Манчестер Сити» -« Кристал Пэлас»: счет матча 4:2, обзор голов

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    В матче 4-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэласом» со счетом 4:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт гостями благодаря автоголу на 4-й минуте. Прошла подача с правого края в штрафную «Манчестер Сити», и Джон Стоунс, уворачиваясь от мяча, направил сферу в сетку.

    А на 21-й минуте прошла подача от Эзе на Йоакима Андерсена, которого почему-то бросил Холанн. В итоге защитник гостей сыграл головой, направив мяч в сетку.

    На 53-й минуте Барнарду Силва получил мяч от Эрнандеса, после чего с правого края в центр сместился и через рикошет от ноги Шлуппа послал сферу в сетку.

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    На 62-й минуте счет сравнялся. Альварес головой сбросил мяч на Фодена. Тот мягко набросил сферу в центр, и практически с линии вратарской Холанн переправил ее в сетку.

    На 70-й минуте «Сити» разыграл угловой, прошла передача на Стоунса, который не попал по мячу, но невольно отдал пас на Холанна. Тому оставалось просто катнуть сферу в сетку.

    А на 81-й минуте получил Холанн передачу от Гюндогана у чужой штрафной по центру, просочился внутрь, поставил корпус оппонентам и пробил в левый от себя угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Кристал Пэлас 4:2
    Голы: 0:1 Джон Стоунс (автогол) (4'), 0:2 Йоаким Андерсен (21'), 1:2 Бернарду Силва (53'), 2:2 Эрлинг Холанд (62'), 3:2 Эрлинг Холанд (70'), 4:2 Эрлинг Холанд (81') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Илкай Гюндоган, 61'), Кевин Де Брёйне (Коул Палмер, 89'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Рияд Марез (Julian Alvarez, 61'), Эрлинг Холанд (Серхио Гомес, 84'), Филип Фоден Кристал Пэлас: Одсонн Эдуард (Уилл Хьюз, 67'), Эберечи Эзе, Джеффри Шлупп, Шейк Омар Траоре, Джордан Айю (Жан-Филипп Матета, 74'), Тайрик Митчелл (Крис Ричардс, 57'), Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Натаниэл Клайн (Майкл Олисе, 74'), Висенте Гуайта Предупреждения: Филип Фоден (86'), Жан-Филипп Матета (86'), Марк Гехи (88')

    «Сити» набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» откатился на 13-е место (4 очка).

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