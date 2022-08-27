Лантратов: «Химки» бьются за Писарева в каждой игре

Голкипер «Химок»прокомментировал поражение от(1:4) в гостевом матче седьмого тура чемпионата России.

После назначения Николая Писарева на пост главного тренера «Химки» проиграли три матча подряд с общим счетом 2:10.

«Тут комментировать нечего — мы проиграли по делу, проиграли в одну калитку. Изначально, можно сказать, были не готовы, сочинцы нас перебегали и во всех компонентах были сильнее. Особенно в первом тайме.

Думаю, физически команда готова, произошел какой‑то спад. Мы все вместе залезли во все это, всем вместе нужно выбираться из этого. Тут нет одной причины. Нам всем вместе нужно выбираться.

Нужно выигрывать и набирать очки в ближайших матчах. А перед следующей игрой хорошо тренироваться. Футбольный бог все видит: кто хорошо работает, тому сопутствует удача. Если мы будем хорошо работать, удача к нам вернется.

Мы бьемся за Писарева, мы выходим в каждой игре. Я могу сказать за себя: я в игре не равнодушен. Выхожу на поле и стараюсь в любой ситуации получать удовольствие.

Ну счет 4:1… Хорошо, что четыре, а не больше. Пока что не самая удачная серия у нас», — приводит слова Лантратова «Матч ТВ».