ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шериф» — «Пюник». Квалификация Лиги Европы Великолепная восьмёрка в групповом этапе еврокубков
  • 08:10
    • Самсонова разгромила Перу и вышла в финал турнира в Кливленде
  • 08:02
    • Касаткина вышла в финал турнира в Гранби
  • 23:43
    • «Лацио» на своем поле обыграл «Интер»
  • 22:41
    • «Сочи» разгромил «Химки»
    Все новости спорта

    Лантратов: «Химки» бьются за Писарева в каждой игре

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки Сочи РПЛ Футбол России
    Голкипер «Химок» Илья Лантратов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:4) в гостевом матче седьмого тура чемпионата России.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После назначения Николая Писарева на пост главного тренера «Химки» проиграли три матча подряд с общим счетом 2:10.

    «Тут комментировать нечего — мы проиграли по делу, проиграли в одну калитку. Изначально, можно сказать, были не готовы, сочинцы нас перебегали и во всех компонентах были сильнее. Особенно в первом тайме.

    Думаю, физически команда готова, произошел какой‑то спад. Мы все вместе залезли во все это, всем вместе нужно выбираться из этого. Тут нет одной причины. Нам всем вместе нужно выбираться.

    Нужно выигрывать и набирать очки в ближайших матчах. А перед следующей игрой хорошо тренироваться. Футбольный бог все видит: кто хорошо работает, тому сопутствует удача. Если мы будем хорошо работать, удача к нам вернется.

    Мы бьемся за Писарева, мы выходим в каждой игре. Я могу сказать за себя: я в игре не равнодушен. Выхожу на поле и стараюсь в любой ситуации получать удовольствие.

    Ну счет 4:1… Хорошо, что четыре, а не больше. Пока что не самая удачная серия у нас», — приводит слова Лантратова «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Тухель продолжит экспериментировать
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «МЮ» потеряет очки на поле «Саутгемптона»?
  • «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Ливерпуль» продолжит громить «Борнмут»?
  • «Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры