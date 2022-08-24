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    В «Химках» высказались о будущем Писарева

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал результаты команды под руководством Николая Писарева.

    Николай Писарев (справа)
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    Николай Писарев (справа)

    После назначения Писарева на пост главного тренера «Химки» проиграли «Ахмату» (1:3) и «Локомотиву» (0:3). Перед этим подмосковный клуб набрал семь очков в четырех матчах РПЛ. Тогда команду возглавлял Сергей Юран.

    «С коллегами из руководства клуба еще не обсуждали неудачный старт работы нового тренерского штаба. Были две неудачные игры, будем смотреть на следующие матчи — впереди "Сочи". Сейчас рано говорить. Прошло две игры, и понятно, что результат неудовлетворительный, но делать выводы по двум играм сложно.

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    • Мы в любом случае будем смотреть за следующими матчами и тренировочным процессом. Надеюсь, что дальше игры будут другого качества. Если кардинально что-то не изменится, тогда нужно будет ставить вопросы и заслушивать тренерский штаб — что не так, что происходит с командой.

    Главное — не упустить момент и вовремя внести изменения, если таковые потребуются. Пока что Писарев работает в ближайших двух-трех играх», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

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