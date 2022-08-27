Абаскаль: Приятно отблагодарить Федуна победами. Он переживал за команду

Главный тренерпрокомментировал уходиз клуба.

Напомним, что 22 августа компания «Лукойл» объявила о покупке «Спартака» и уходе Федуна с поста президента.

«Федун был частью в том числе решения пригласить меня сюда, как и Лука Каттани.

Я с большим уважением отношусь к нему, мне было удобно и комфортно работать, он вкладывался в клуб, переживал и чувствовал команду. Приятно отблагодарить его победами.

Мы с ним постоянно находимся в контакте. Когда узнали, что уходит, прекрасно понимали это [решение]. Но он сказал, что остается со "Спартаком", всегда можем рассчитывать на его помощь», — заявил Абаскаль «Матч ТВ».

Ранее «Спартак» одержал пятую победу в текущем чемпионате России. В матче 7-го тура красно-белые разгромили «Факел» (4:1).