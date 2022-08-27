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    Абаскаль: Приятно отблагодарить Федуна победами. Он переживал за команду

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал уход Леонида Федуна из клуба.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Напомним, что 22 августа компания «Лукойл» объявила о покупке «Спартака» и уходе Федуна с поста президента.

    «Федун был частью в том числе решения пригласить меня сюда, как и Лука Каттани.

    Я с большим уважением отношусь к нему, мне было удобно и комфортно работать, он вкладывался в клуб, переживал и чувствовал команду. Приятно отблагодарить его победами.

    Мы с ним постоянно находимся в контакте. Когда узнали, что уходит, прекрасно понимали это [решение]. Но он сказал, что остается со "Спартаком", всегда можем рассчитывать на его помощь», — заявил Абаскаль «Матч ТВ».

    Ранее «Спартак» одержал пятую победу в текущем чемпионате России. В матче 7-го тура красно-белые разгромили «Факел» (4:1).

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