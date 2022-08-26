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    «Сочи» — «Химки»: стартовые составы команд

    «Сочи» — «Химки»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Химок» на матч 7 тура РПЛ, который начнется в 20:00 мск.

    Жоазиньо
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    Жоазиньо

    «Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанников, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Жоаозиньо, Мелкадзе.

    Запасные: Джанаев, Заболотный, Миладинович, Бурмистров, Кравцов, Мартовой, Шипунов, Ушатов, Батырев, Барсов, Сарвели.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Волков, Глушаков, Гулиев, Камышев, Гбане, Руденко, Садыгов.

    Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Данилкин, Юран, Черный, Мирзов, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Камлашев, Главчич, Долгов.

    Узнать, на что ставить в этом матче можно в прогнозе от LiveSport.Ru.

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