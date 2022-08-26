Президент РПЛ рассказал, почему РФС публикует переговоры судей, хотя это запрещено ФИФА

Президент российской Премьер‑лиги Александр Алаев рассказал, почему Российский футбольный союз (РФС) публикует переговоры судей, хотя это запрещено Международной федерацией футбола (ФИФА).

«Запрещено публиковать переговоры судей с VAR, но в рамках обучения — возможно. Вот мы и обучаем. Показываем, как оно работает.

ФИФА запрещает выкладывать онлайн‑переговоры судей — сейчас это невозможно. Я уверен, что к этому однажды придем.

У меня есть пример из другого вида спорта. Мне запомнилось, как я был в Лондоне на финале чемпионата мира по регби в 2015‑м. Я думал, что футбол технологически лучше развит, чем регби. А там при входе на 82‑тысячный стадион выдают всем наушники, чтобы слышать судью. Понятно, что в футболе IFAB — более консервативная организация, но все равно за этим будущее», — приводит слова Алаева «Чемпионат».