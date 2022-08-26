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    Президент РПЛ рассказал, почему РФС публикует переговоры судей, хотя это запрещено ФИФА

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    Президент российской Премьер‑лиги Александр Алаев рассказал, почему Российский футбольный союз (РФС) публикует переговоры судей, хотя это запрещено Международной федерацией футбола (ФИФА).

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Запрещено публиковать переговоры судей с VAR, но в рамках обучения — возможно. Вот мы и обучаем. Показываем, как оно работает.

    ФИФА запрещает выкладывать онлайн‑переговоры судей — сейчас это невозможно. Я уверен, что к этому однажды придем.

    У меня есть пример из другого вида спорта. Мне запомнилось, как я был в Лондоне на финале чемпионата мира по регби в 2015‑м. Я думал, что футбол технологически лучше развит, чем регби. А там при входе на 82‑тысячный стадион выдают всем наушники, чтобы слышать судью. Понятно, что в футболе IFAB — более консервативная организация, но все равно за этим будущее», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

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