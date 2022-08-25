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    Нападающий «Рубина» стал игроком «Селтика»

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    Нападающий «Рубина» Сеад Хакшабанович подписал контракт с шотландским «Селтиком». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

    Сеад Хакшабанович
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    Сеад Хакшабанович

    Уточняется, что речь идёт о полноценном трансфере черногорца. Ранее сообщалось, что «Селтик» заплатит за Хакшабановича около € 2 млн. «Рубин» купил игрока за € 6,5 млн.

    23-летний Хакшабанович стал игроком казанской команды летом 2021 года, перейдя из «Норчёпинга» за € 6,5 млн. В 23 матчах он забил гол и отдал четыре результативные передачи.

    В марте 2022-го Хакшабанович воспользовался правилом ФИФА для иностранных футболистов и перешёл на правах аренды в «Юргорден». Соглашение между Хакшабановичем и «Рубином» рассчитано до лета 2026 года.

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