Нападающий «Рубина» стал игроком «Селтика»

Нападающий «Рубина»подписал контракт с шотландским «Селтиком». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Уточняется, что речь идёт о полноценном трансфере черногорца. Ранее сообщалось, что «Селтик» заплатит за Хакшабановича около € 2 млн. «Рубин» купил игрока за € 6,5 млн.

23-летний Хакшабанович стал игроком казанской команды летом 2021 года, перейдя из «Норчёпинга» за € 6,5 млн. В 23 матчах он забил гол и отдал четыре результативные передачи.

В марте 2022-го Хакшабанович воспользовался правилом ФИФА для иностранных футболистов и перешёл на правах аренды в «Юргорден». Соглашение между Хакшабановичем и «Рубином» рассчитано до лета 2026 года.