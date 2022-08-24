ЭСК РФС признала ошибочным удаление Мампасси в матче с «Химками»

постановила, что арбитрошибочно удалил защитникав матче с

Встреча 6-го тура РПЛ состоялась 20 августа в Химках и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мампасси был удален с поля на 40‑й минуте прямой красной картчокой за фол против хавбека «Химок» Резиуана Мирзова после того, как судья воспользовался системой VAR.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что Мампасси, совершивший контакт рукой с лицом Мирзова, по мнению всех членов комиссии, заслуживал предупреждения за безрассудное поведение.

В тактическом плане большинство членов комиссии не считает нарушение правил со стороны игрока команды "Локомотив" лишением соперника явной возможности забить гол, так как у соперника отсутствовал контроль мяча.

Защитник, прежде чем совершить нарушение правил, успел занять позицию между нападающим и мячом, в связи с чем скорость атакующего игрока была снижена.

Это потенциально давало большую возможность вступить с ним в единоборство партнеру защитника Станиславу Магкееву, находящемуся практически на одной линии с нападающим в осевой части поля.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия считает, что именно Мампасси имел возможность контролировать мяч в развитии игрового эпизода, если бы не нарушение правил с его стороны.

Это — ключевой критерий не в пользу трактовки данного нарушения правил как лишение соперника явной возможности забить гол», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Комиссия также посчитала, что рефери Сергей Карасев ошибочно не назначил 11‑метровый удар в ворота ЦСКА в конце матча с «Ахматом» (4:2).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, малозаметный контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА Игоря Дивеева в собственной штрафной площади, пытающегося заблокировать полет мяча, являлся наказуемым, так как его дальняя рука от соперника была отставлена от тела и делала его размеры больше», — отмечается в сообщении.

По мнению комиссии, арбитр Владислав Безбородов должен был удалить полузащитника «Ростова» Даниила Уткина на 71‑й минуте матча с «Сочи», поскольку «действия данного игрока в единоборстве с игроком "Сочи" Ангбаном, по мнению большинства членов комиссии, угрожали здоровью соперника».

«Подкат с его стороны был совершен на достаточно высокой скорости, и нога соперника была зажата между его ног, что спровоцировало движение на скручивание и излом ноги, итогом чего стала тяжелая травма, полученная игроком Сочи», — говорится в тексте.

У Ангбана был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Также комиссия постановила, что арбитр Алексей Сухой правильно не назначил пенальти в ворота «Торпедо» на 52‑й минуте игры с «Зенитом».