УЕФА вновь запретил клубам Крыма участвовать в российских турнирах

УЕФА продолжает придерживаться выработанной в 2014 году позиции относительно перехода крымских клубов в систему российского футбола.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс‑службу УЕФА.

«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года, и чтобы регион считался "специальной зоной" для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

22 августа на заседании президиума Футбольной национальной лиги (ФНЛ) было рассмотрено письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в число участников соревнований под эгидой ФНЛ.