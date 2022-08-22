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    Пиоли: «Милан» мало что позволил «Аталанте»

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Аталантой» (1:1) во 2-м туре Серии А.

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    «Я доволен в том смысле, что мы позволили "Аталанте" создать мало моментов и при этом играли с идеей самопожертвования. При этом нужно было быть более решительными после перерыва. "Аталанта" изменила свой план и села поглубже, так что нам стоило играть более терпеливо, чтобы вскрыть оборону.

    У нас в команде много сильных форвардов, нужно использовать их всех, чтобы они набрали форму. Также я выпустил де Кетеларе на позицию треквартисты, и мы были близки к победе, создав несколько хороших моментов.

    Если оценивать игру команды в матче с очень сильным соперником, то я остался доволен», — цитирует Пиоли DAZN.

    После этой встречи оба клуба набрали по четыре очка. В следующем туре «Милан» дома примет «Болонью», а «Аталанта» отправится на выезд к «Вероне».

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