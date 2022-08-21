Дубль Хвичи помог «Наполи» разгромить «Монцу»

В матче 2-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:0.

В составе победителей дублем отличился грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, поразивший ворота новичков Серии а на 35-й и 62-й минутах.

Кроме того, в добавленное к первому тайму время гол забил Виктор Осимхен, а в компенсированное ко второму — Пётр Зелиньски, на счету которого также ассист в эпизоде с первым голом.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Монца 4:0 Голы: 1:0 Хвича Кварацхелия (35'), 2:0 Виктор Осимхен (45 + 2'), 3:0 Хвича Кварацхелия (62'), 4:0 Min-jae Kim (90 + 3') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Min-jae Kim, Мариу Руй (Матиас Оливера, 70'), Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Alessio Zerbin, 78'), Пётр Зелиньски, Ирвин Лосано (Маттео Политано, 78'), Виктор Осимхен (Адам Уна, 84'), Хвича Кварацхелия (Элиф Элмас, 70') Монца: Андреа Петанья (Кристиан Гиткьяер, 83'), Джанлука Капрари, Marco D`Alessandro (Сальваторе Молина, 46'), Стефано Сенси, Andrea Barberis, Filippo Ranocchia (Маттиа Валоти, 58'), Samuele Birindelli (Андреа Кольпани, 84'), Андреа Карбони, Андреа Раноккия (Валентин Антов, 48'), Марлон, Michele Di Gregorio Предупреждения: Джанлука Капрари (38'), Мариу Руй (59'), Джованни Ди Лоренцо (73')

В следующем туре «Монца» 26 августа примет на своем поле «Удинезе», «Наполи» спустя два дня сыграет на выезде с «Фиорентиной».

Календарь и таблица Серии А

В параллельном матче «Эмполи» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» — 0:0.

Отметим, что хозяева на 66-й минуте остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Себастьяно Луперто.

Футбол. Италия. Серия А Эмполи — Фиорентина 0:0 Эмполи: Гульельмо Викарио, Петар Стоянович, Ardian Ismajli, Себастьяно Луперто, Фабьяно Паризи, Лиам Хендерсон (Альберто Грасси, 86'), Рэзван Марин, Филиппо Бандинелли (Николас Хаас, 63'), Недим Байрами (Мартин Сатриано, 67'), Сэм Ламмерс (Nicolo Cambiaghi, 63'), Маттиа Дестро (Кони де Винтер, 67') Фиорентина: Риккардо Сапонара (Риккардо Соттиль, 46'), Лука Йович (Артур Кабрал, 87'), Жонатан Иконе (Николас Гонсалес, 76'), Юссеф Мале (Альфред Дункан, 46'), Роландо Мандрагора, Джакомо Бонавентура, Алекса Терзич (Кристиано Бираги, 86'), Лукас Мартинес, Никола Миленкович, Додо, Пьерлуиджи Голлини Предупреждения: Филиппо Бандинелли (32'), Жонатан Иконе (37'), Юссеф Мале (40'), Риккардо Соттиль (73') Удаления: Себастьяно Луперто (67'), Paolo Zanetti (90 + 10')

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на игру.

В следующем туре 28 августа «Фиорентина» на своем поле примет «Наполи».