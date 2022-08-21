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    Анчелотти назвал Модрича лидером «Реала»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Сельтой» (4:1) в матче 2-го тура чемпионата Испании.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Лука Модрич — фантастический лидер для нас. Он забил самый важный гол в игре, потому что этот мяч дал нам преимущество. Дальше было немного легче. "Сельта" в первом тайме потратила много энергии, а во втором они больше страдали от наших переходов.

    Мы стараемся придерживаться схемы 4-3-3, но это правда, что Вальверде — не вингер, он знает, как проникать внутрь. Когда играет Родриго, вы можете увидеть 4-3-3 более четко» — цитирует Анчелотти AS.

    «Реал», одержав две победы на старте сезона, набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу испанской Примеры.

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