Анчелотти назвал Модрича лидером «Реала»

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу над «Сельтой» (4:1) в матче 2-го тура чемпионата Испании.

«Лука Модрич — фантастический лидер для нас. Он забил самый важный гол в игре, потому что этот мяч дал нам преимущество. Дальше было немного легче. "Сельта" в первом тайме потратила много энергии, а во втором они больше страдали от наших переходов.

Мы стараемся придерживаться схемы 4-3-3, но это правда, что Вальверде — не вингер, он знает, как проникать внутрь. Когда играет Родриго, вы можете увидеть 4-3-3 более четко» — цитирует Анчелотти AS.

«Реал», одержав две победы на старте сезона, набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу испанской Примеры.