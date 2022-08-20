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    Циннбауэр: Если ты побеждаешь, тебе никто не скажет слова

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    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мыслями после победы над «Химками» (3:0) в матче 6 тура РПЛ. Она стала первой для подопечных немецкого специалиста в этом сезоне.

    Йозеф Циннбауэр
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    Йозеф Циннбауэр

    «Весь футбол так устроен: если ты побеждаешь, тебе никто не скажет слова. Мы просто будем продолжать делать свою работу, мы не будем останавливаться. Мы помним и осознаем, какой клуб мы представляем. Будем добиваться только самых больших результатов.

    Касаемо футболистов ситуация такая же, как и с тренерами. Критика в их адрес начинается сразу, когда нет результата. В предыдущих матчах игроки не были настолько плохими. Что касается усиления, то каждый тренер хочет этого. Скажу, что это личные вопросы клуба, они на всеобщее обозрение не выносятся», — цитирует Циннбауэра «Матч ТВ».

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