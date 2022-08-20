Циннбауэр: Если ты побеждаешь, тебе никто не скажет слова

Главный тренер «Локомотива»поделился мыслями после победы над «Химками» (3:0) в матче 6 тура РПЛ. Она стала первой для подопечных немецкого специалиста в этом сезоне.

«Весь футбол так устроен: если ты побеждаешь, тебе никто не скажет слова. Мы просто будем продолжать делать свою работу, мы не будем останавливаться. Мы помним и осознаем, какой клуб мы представляем. Будем добиваться только самых больших результатов.

Касаемо футболистов ситуация такая же, как и с тренерами. Критика в их адрес начинается сразу, когда нет результата. В предыдущих матчах игроки не были настолько плохими. Что касается усиления, то каждый тренер хочет этого. Скажу, что это личные вопросы клуба, они на всеобщее обозрение не выносятся», — цитирует Циннбауэра «Матч ТВ».