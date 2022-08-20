«Ростов» — «Сочи»: счет матча 2:2, обзор голов

На 27-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Байрамян совершил навес в штрафную «Сочи», где Мещанинов придержал Комличенко за футболку.
Сам Комличенко взялся за исполнение 11-метрового, но мяч полетел низом практически по центру ворот, позволив Адамову среагировать.
На 44-й минуте уже в ворота хозяев был назначен пенальти за столкновение Чернова и Дркушича, в котором защитник «Ростова» неаккуратно сыграл локтем, попав в лицо сопернику.
Кристиан Нобоа ударом с 11-метровой отметки направил мяч в верхний угол ворот, открыв счет.
На 69-й минуте гости удвоили преимущество. Артур Юсупов принял мяч в ростовской штрафной, изящно ушёл от подката Глебова, после чего исполнил роскошный удар в дальнюю девятку.
На 83-й минуте Мельников неспешно продвинулся к линии штрафной «Сочи» и пробил с левой — а мяч после рикошета от ноги защитника залетел в ближний угол ворот.
Хозяева ушли от поражения на третьей добавленной минуте. Уткин со стандарта совершил подачу в штрафную «Сочи», где Комличенко в верховой борьбе затылком подправил мяч в ворота.
На четвертой добавленной минуте Мелёхин за фол против Мелкадзе получил жёлтую, кооторая стала второй для защитника «Ростова».
А еще минуту спустя Маргасов в штрафной «Сочи» завалил Терентьева, заработав пенальти. Уткин с «точки» пробил в штангу, Комличенко успел к добиванию, но Адамов выдвинулся из ворот и отразил мяч.
«Ростов» пoднялся на третье место, набрaв 13 очков. «Сочи» опустился нa шестую строчку. У южaн 12 очков.
В следующeм туре 26 августа «Сочи» примeт на поле «Химки». Черeз два дня «Ростов» сыграeт дома с ЦСКА.