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    «Ростов» спасся от поражения в матче с «Сочи»

    «Ростов» — «Сочи»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 6-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 2:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 27-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Байрамян совершил навес в штрафную «Сочи», где Мещанинов придержал Комличенко за футболку.

    Сам Комличенко взялся за исполнение 11-метрового, но мяч полетел низом практически по центру ворот, позволив Адамову среагировать.

    На 44-й минуте уже в ворота хозяев был назначен пенальти за столкновение Чернова и Дркушича, в котором защитник «Ростова» неаккуратно сыграл локтем, попав в лицо сопернику.

    Кристиан Нобоа ударом с 11-метровой отметки направил мяч в верхний угол ворот, открыв счет.

    На 69-й минуте гости удвоили преимущество. Артур Юсупов принял мяч в ростовской штрафной, изящно ушёл от подката Глебова, после чего исполнил роскошный удар в дальнюю девятку.

    На 83-й минуте Мельников неспешно продвинулся к линии штрафной «Сочи» и пробил с левой — а мяч после рикошета от ноги защитника залетел в ближний угол ворот.

    Хозяева ушли от поражения на третьей добавленной минуте. Уткин со стандарта совершил подачу в штрафную «Сочи», где Комличенко в верховой борьбе затылком подправил мяч в ворота.

    На четвертой добавленной минуте Мелёхин за фол против Мелкадзе получил жёлтую, кооторая стала второй для защитника «Ростова».

    А еще минуту спустя Маргасов в штрафной «Сочи» завалил Терентьева, заработав пенальти. Уткин с «точки» пробил в штангу, Комличенко успел к добиванию, но Адамов выдвинулся из ворот и отразил мяч.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Сочи 2:2
    Ростов: Bayramyan K. (Melnikov S., 63'), Chernov E. (Terentjev D., 62'), Glebov D., Komlichenko N., Melekhin V., Mironov A. (Shchetinin K., 62'), Osipenko M. (Golenkov E., 88'), Pesjakov S., Poloz D. (Ntumba A., 80'), Silyanov A., Utkin D. Сочи: Adamov D., Angban V. (Kravtsov K., 73'), Burmistrov N. (Ushatov K., 84'), Drkusic V., Makarchuk A., Melkadze G., Meshchaninov A., Noboa Ch., Sarveli V. (Margasov T., 62'), Yurganov I., Yusupov A. (Batyrev A., 85') Предупреждения: Yurganov I. (23'), Meshchaninov A. (27'), Chernov E. (43'), Osipenko M. (58'), Makarchuk A. (68'), Melkadze G. (88'), Melekhin V. (90'), Melekhin V. (90+4'), Margasov T. (90+6')

    «Ростов» пoднялся на третье место, набрaв 13 очков. «Сочи» опустился нa шестую строчку. У южaн 12 очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующeм туре 26 августа «Сочи» примeт на поле «Химки». Черeз два дня «Ростов» сыграeт дома с ЦСКА.

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