Стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ «Химки» — «Локомотив»

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Локомотива» на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано, Изидор.

Игра начнётся в 15:00 по мск. Встреча пройдёт на стадионе «Арене Химки» в Химках. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь.

Химчане занимают девятое место в чемпионате России. В активе команды семь очков после пяти игр первенства при разнице голов 8:6. Москвичи располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице.