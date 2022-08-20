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    «Химки» — «Локомотив». Ставка (к. 2.36) и прогноз на РПЛ 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Локомотив»
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    Николай Писарев
    В матче 6-го тура чемпионата России «Химки» примут на своем поле московский «Локомотив». Матч пройдет на арене «Химки» 20 августа и начнется в 15:00 мск. «Химки» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Августа 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 15:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Химки»

    Подмосковный клуб начал сезон с ничьей в домашнем матче с «Зенитом» (1:1). Затем «Химки» дома разгромили «Пари НН» (3:0) и на выезде уступили «Ростову» (0:1).

    В 4-м туре химчане взяли верх над «Торпедо» (3:1) после чего, неожиданно для всех, клуб отправил в отставку главного тренера Сергея Юрана.

    Коэффициенты матча Химки — Локомотив

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    Его сменил Николай Писарев, по руководством которого подмосковная команда уступила дома «Ахмату» со счетом 1:3.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 7 очками после 5 туров «Химки» идут на 7-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 8-6, 3 мяча на счету Долгова. Накануне команду покинул форвард Адеми.

    «Локомотив»

    В межсезонье московский клуб заключил контракт с новым главным тренером Йозефом Циннбауэром, который будет формально возглавлять команду.

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    • В стартовом матче РПЛ железнодорожники дома сначала поделили очки с «Пари НН» (1:1), а потом спаслись в компенсированное время в матче с «Ростовом» (2:2).

    Два последующих выездных матча «Локомотив» провалил, получив пять безответных мячей от «Зенита» и три — от «Краснодара»

    Календарь и таблица РПЛ

    Вернувшись домой, «железнодорожники» в компенсированное время спаслись в матче с «Крыльями Советов» (1:1) и с 3 очками и разницей мячей 4-12 идут на 13-м месте.

    Прогноз и ставка

    На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Локомотива» — 2.50.

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    В прошлом сезоне команды сыграли вничью 0:0 в Химках, а на «РЖД Арене» хозяева победили со счетом 3:2. В последних 5 очных встречах «Локо» три раза победил и лишь раз проиграл.

    В 5 последних матчах в Химках «Локомотив» 2 раза выиграл и 2 раза проиграл. Прогноз: «Локомотив» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.66 и ТМ 2,5 за 1.91.

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    «Химки» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. Заставит ли Писарев «Химки» пожалеть об увольнении Юрана?
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