«Химки»
Подмосковный клуб начал сезон с ничьей в домашнем матче с «Зенитом» (1:1). Затем «Химки» дома разгромили «Пари НН» (3:0) и на выезде уступили «Ростову» (0:1).
В 4-м туре химчане взяли верх над «Торпедо» (3:1) после чего, неожиданно для всех, клуб отправил в отставку главного тренера Сергея Юрана.
Коэффициенты матча Химки — Локомотив
Его сменил Николай Писарев, по руководством которого подмосковная команда уступила дома «Ахмату» со счетом 1:3.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 7 очками после 5 туров «Химки» идут на 7-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 8-6, 3 мяча на счету Долгова. Накануне команду покинул форвард Адеми.
«Локомотив»
В межсезонье московский клуб заключил контракт с новым главным тренером Йозефом Циннбауэром, который будет формально возглавлять команду.
В стартовом матче РПЛ железнодорожники дома сначала поделили очки с «Пари НН» (1:1), а потом спаслись в компенсированное время в матче с «Ростовом» (2:2).
Два последующих выездных матча «Локомотив» провалил, получив пять безответных мячей от «Зенита» и три — от «Краснодара»
Вернувшись домой, «железнодорожники» в компенсированное время спаслись в матче с «Крыльями Советов» (1:1) и с 3 очками и разницей мячей 4-12 идут на 13-м месте.
Прогноз и ставка
На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Локомотива» — 2.50.
В прошлом сезоне команды сыграли вничью 0:0 в Химках, а на «РЖД Арене» хозяева победили со счетом 3:2. В последних 5 очных встречах «Локо» три раза победил и лишь раз проиграл.
В 5 последних матчах в Химках «Локомотив» 2 раза выиграл и 2 раза проиграл. Прогноз:
Интересны варианты ставок