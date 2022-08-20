В матче 6-го тура чемпионата России «Химки» примут на своем поле московский «Локомотив». Матч пройдет на арене «Химки» 20 августа и начнется в 15:00 мск. «Химки» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Подмосковный клуб начал сезон с ничьей в домашнем матче с «Зенитом» (1:1). Затем «Химки» дома разгромили «Пари НН» (3:0) и на выезде уступили «Ростову» (0:1).

В 4-м туре химчане взяли верх над «Торпедо» (3:1) после чего, неожиданно для всех, клуб отправил в отставку главного тренера Сергея Юрана.

Коэффициенты матча Химки — Локомотив 1 2.75 X 3.55 2 2.50 Ставка

Его сменил Николай Писарев, по руководством которого подмосковная команда уступила дома «Ахмату» со счетом 1:3.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 7 очками после 5 туров «Химки» идут на 7-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 8-6, 3 мяча на счету Долгова. Накануне команду покинул форвард Адеми.

«Локомотив»

В межсезонье московский клуб заключил контракт с новым главным тренером Йозефом Циннбауэром, который будет формально возглавлять команду.

В стартовом матче РПЛ железнодорожники дома сначала поделили очки с «Пари НН» (1:1), а потом спаслись в компенсированное время в матче с «Ростовом» (2:2).

Два последующих выездных матча «Локомотив» провалил, получив пять безответных мячей от «Зенита» и три — от «Краснодара»

Календарь и таблица РПЛ

Вернувшись домой, «железнодорожники» в компенсированное время спаслись в матче с «Крыльями Советов» (1:1) и с 3 очками и разницей мячей 4-12 идут на 13-м месте.

Прогноз и ставка

На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Локомотива» — 2.50.

В прошлом сезоне команды сыграли вничью 0:0 в Химках, а на «РЖД Арене» хозяева победили со счетом 3:2. В последних 5 очных встречах «Локо» три раза победил и лишь раз проиграл.

В 5 последних матчах в Химках «Локомотив» 2 раза выиграл и 2 раза проиграл. Прогноз: «Локомотив» не проиграет низовой матч .