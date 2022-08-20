«Боруссия» Д — «Вердер»: счет матча 2:3, обзор голов

Дортмундскаяпотерпела домашнее поражение от бременского(2:3) в матче 3-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт в добавленное к первому тайму время. Из-за пределов штрафной нанес удар по воротам соперника в правый угол Юлиан Брандт. Запоздал с броском голкипер гостей.

На 77-й минуте хозяева удвоили счет. После розыгрыша штрафного последовала передача на Рафаэла Геррейру, который дальним ударом направил мяч чуть правее центра. Павленка поздно среагировал и не спас.

Гости отыграли один мяч на 89-й минуте — отличился Ли Бьюкенен. Защитник получил мяч на подступах к чужой штрафной, после чего внешней стороной стопы отправил сферу в дальний угол.

На третьей добавленной минуте счет сравнялся. Пипер с правого края выполнил навес в центр штрафной, и Никлас Шмидт в касание головой переправил сферу в сетку.

А на пятой добавленной минуте Вайзер отправил в прорыв Оливера Берка, который справа ворвался в чужую штрафную, после чего нанес выстрел в ближний угол, который почему-то потерял вратарь.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Вердер 2:3 Голы: 1:0 Юлиан Брандт (45 + 2'), 2:0 Рафаэл Геррейру (77'), 2:1 Lee Buchanan (89'), 2:2 Никлас Шмидт (90 + 3'), 2:3 Оливер Бёрк (90 + 5') Боруссия Д: Грегор Кобель, Мариус Вольф, Матс Хуммельс (Никлас Зюле, 62'), Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингхэм, Махмуд Дахуд (Эмре Джан, 18'), Юлиан Брандт (Джованни Рейна, 62'), Марко Ройс, Jamie Bynoe Gittens (Торган Азар, 62'), Антони Модест (Юссуфа Мукоко, 81') Вердер: Марвин Дукш (Оливер Бёрк, 81'), Никлас Фуллкруг, Антони Юнг (Lee Buchanan, 70'), Йенс Стаге (Романо Шмид, 62'), Кристиан Гросс (Ilia Gruev, 81'), Леонардо Биттенкорт (Никлас Шмидт, 70'), Митчелл-Элия Вайзер, Марко Фридль, Милош Велькович, Амос Пипер, Иржи Павленка Предупреждения: Никлас Фуллкруг (29'), Антони Модест (39'), Эмре Джан (42'), Мариус Вольф (83'), Марко Ройс (90 + 1')

У подопечных Эдина Терзича осталось шесть очков, они расположились на шестом месте в таблице чемпионата Германии, на счету «Вердера» седьмая строчка и пять баллов.

В следующем матче дортмундская команда сыграет 27 августа на выезде с «Гертой», а «Вердер» примет «Айнтрахт» на следующий день.

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В параллельном матче «Хоффенхайм» на выезде разгромил леверкузенский «Байер» со счетом 3:0.

Уже на 9-й минуте счет открыл австрийский хавбек гостей Кристоф Баумгартнер, на 35-й минуте хорватский форвад Андрей Крамарич удвоил преимущество гостей, а победную точку на 78-й минуте поставил Жоржиньо Рюттер.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Хоффенхайм 0:3 Голы: 0:1 Кристоф Баумгартнер (9'), 0:2 Андрей Крамарич (35'), 0:3 Жоржиньо Рюттер (78') Байер: Лукаш Градецки, Жереми Фримпонг, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба (Митчел Баккер, 76'), Пьеро Инкапье, Чарлес Арангис (Эксекиэль Паласиос, 46'), Роберт Андрих (Паулинью, 66'), Мусса Диаби, Сердар Азмун (Надим Амири, 76'), Адам Гложек (Керем Демирбай, 46'), Патрик Шик Хоффенхайм: Андрей Крамарич (Ангело Штиллер, 85'), Жоржиньо Рюттер (Якоб Бруун Ларсен, 85'), Анхелиньо, Кристоф Баумгартнер (Мунас Даббур, 69'), Деннис Гайгер (Себастьян Руди, 75'), Гриша Прёмель, Роберт Сков (Павел Кадержабек, 70'), Кевин Акпогума, Кевин Фогт, Озан Кабак, Оливер Бауман Предупреждения: Мусса Диаби (56'), Озан Кабак (57'), Жоржиньо Рюттер (74'), Анхелиньо (83'), Кевин Акпогума (86')

«Байер» потерпел 3-е поражение подряд и продолжает замыкать турнирную таблицу. «Хоффенхайм» набрал 6 очков и находится на 6-й строчке.

Календарь и таблица Бундеслиги

Еще в одном матче «Штутгарт» потерпел минимальное домашнее поражение от «Фрайбурга» — 0:1.

Уже на 11-й минуте ворота хозяев поразил итальянский хавбек Винченцо Грифо.