«Эспаньол» — «Райо Вальекано»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На 16-й минуте гости остались в меньшинстве — защитник Флорьян Лежён получил две желтые карточки подряд.
Составы уравнялись на 30-й минуте, после того как прямую красную карточку получил защитник каталонцев Серхи Гомес.
Счет был открыт на 40-й минуте — отличился полузащитник «Райо Вальекано» Иси Паласон, а на 59-й минуте сенегальский хавбек Пате Сисс удвоил преимущество мадридцев.
Примера. 2-й тур
Эспаньол — Райо Вальекано 0:2 (0:1, 0:1)
Голы: 0:1 — 40 Паласон, 0:2 — 59 СиссЭспаньол: Лекомт, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Оливан (Колиошо, 77), Дардер, Экспосито (Баре, 77), Винисиус Коста, Меламед (Калеро, 35), Санчес (Пуадо, 64), ХоселуРайо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Оскар Валентин, 57), Гарсия (Нтека, 85), Унаи Лопес (Суарес, 85), Паласон (Сальви Санчес, 57), Сисс, Камельо (Фалькао, 74)Предупреждения: Хиль (6), Лежен (14), Димитриевски (24), Трехо (36), Оливан (45), Оскар Валентин (76)Удаления: Лежен (16), Серджи Гомес (30)
«Райо Вальекано» с четырьмя очками занимает промежуточную первую строчку в таблице испанского чемпионата. У «Эспаньола» одно очко в двух стартовых турах.