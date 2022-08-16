Клопп: Красная карточка была, но Нуньеса спровоцировали

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче 2-го тура АПЛ.

«Начало матча получилось действительно хорошим. Именно так мы и хотели, проявляли большое желание. Все было при нас. Однако в некоторых ситуациях просто не везло. План "Кристал Пэлас" на этот матч состоял в том, чтобы играть в пять защитников, находиться за линией мяча и быстро переходить в контратаки. Со скоростным Уилфридом Заа было сложно справляться.

Второй тайм начался позитивно, но красная карточка — это нокдаун. Безусловно, удаление было, но Дарвина спровоцировали. Он не должен так себя вести. Но нам удалось сравнять счет спустя четыре минуты после этого. Находясь вдесятером, мы приложили огромные усилия. Поэтому сейчас я ощущаю гордость», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

Напомним, на 57‑й минуте форвард хозяев Дарвин Нуньес получил прямую красную карточку.

«Ливерпуль» в следующем туре на выезде 22 августа встретится с «Манчестер Юнайтед».