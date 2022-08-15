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    Гол и пас Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Верону»

    «Верона» — «Наполи»: счет 2:5, обзор голов

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    «Наполи» разгромил «Верону» в матче 1 тура чемпионата Италии со счетом 5:2.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Дебютант Хвича Кварацхелия отметился голом на 37 минуте, сравняв счет после того, как хозяева открыли счет. До перерыва Виктор Осимхен вывел гостей вперед.

    Тома Анри сравнял счет в начале второй половины, однако Петр Зелиньский снова подарил «неаполитанцам» преимущество, воспользовавшись пасом Кварацхелии.

    По голу в составе «Наполи» забили Маттео Политано и Станислав Лоботка.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Наполи 2:5
    Голы: 1:0 Кевин Ласанья (29'), 1:1 Хвича Кварацхелия (37'), 1:2 Виктор Осимхен (45 + 3'), 2:2 Тома Анри (48'), 2:3 Пётр Зелиньски (55'), 2:4 Станислав Лоботка (65'), 2:5 Маттео Политано (79') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Корай Гюнтер, Бруно Амионе (Панайотис Рецос, 59'), Давиде Фараони, Адриен Тамез, Мартин Онгла (Антонин Барак, 67'), Иван Илич, Дарко Лазович, Тома Анри (Роберто Пикколи, 59'), Кевин Ласанья (Милан Дюрич, 72') Наполи: Хвича Кварацхелия (Элиф Элмас, 68'), Виктор Осимхен (Адам Уна, 83'), Ирвин Лосано (Маттео Политано, 76'), Пётр Зелиньски (Alessio Zerbin, 76'), Станислав Лоботка, Андре Замбо Ангисса, Мариу Руй (Матиас Оливера, 83'), Min-jae Kim, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Мартин Онгла (45 + 1'), Бруно Амионе (52'), Виктор Осимхен (54'), Min-jae Kim (90 + 3')

    В следующем туре «Наполи» сыграет с «Монцей», а «Верона» — с «Болоньей».

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