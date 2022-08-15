Червиченко: Не знаю, как в «Урале» уживутся эмоциональный Иванов и нервный Гончаренко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился сомнениями по поводу назначения Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Химок».

«Гончаренко с белорусскими игроками, которые, на мой взгляд, ненамного сильнее игроков "Урала", показывал чудеса. Так что здесь все возможно.

Единственное, есть две проблемы: очень эмоциональный Иванов и очень нервный Гончаренко. Как они вдвоем уживутся, я не знаю.

Выбор нормальный, понятный, смысл есть. Это не то, что иногда выбирают тренера и непонятно, почему именно его, чем это обусловлено.

Я сильно удивился, когда заговорили о том, что Спартак Гогниев может возглавить екатеринбургский клуб, учитывая, какой Гогниев эмоциональный. Речь еще ходила про Юрана, он вроде работать умеет, но сам по себе человек сложный», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».