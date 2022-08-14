Хави: Результат игры с «Райо» ничего не меняет. Трофеи — это цель на сезон.

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал нулевую ничью в матче с «Райо Вальекано» в первом туре Примеры.

«Мы должны проанализировать эту игру и добиваться прогресса. Но трофеи — это цель на сезон.

Результат игры с "Райо" ничего не меняет. Мы не можем сказать "не сейчас" из-за одной ничьей. Если мы не возьмем трофеи, это станет разочарованием для меня и для клуба. В прошлом сезоне ситуация была более сложной.

Я не хочу искать оправданий, мне нужны лишь объяснения. Будет лучше, если ожидания от нас будут высокими. Пожалуйста, ждите. Я в первую очередь готов принять эти ожидания.

Возможно, в процессе поиска объяснений я создал стрессовую ситуацию для игроков. Нам не хватало эффективности. Победу в этой игре нужно было заслужить», — цитирует Хави Marca.