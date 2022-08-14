Тен Хаг: Когда игроки совершают такие ошибки, любой план можно выкидывать в мусорное ведро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»считает, что игровая философия не является причиной поражений. Он винит в этом игроков, допускающих ошибки.

«Этот результат никак не связан с философией. Когда игроки совершают такие ошибки, любой план или стратегию можно выкидывать в мусорное ведро.

Я не хочу играть от обороны в ситуации, когда это невозможно. С "Брентфордом" мы сыграли наивно. Нужно было действовать более прямо. Мы вытягивали их на себя, пространство за их спинами было, но им необходимо пользоваться. Нужны правильные решения, а мы их не принимали. Но мы будем учиться, мы должны учиться. Но такой уровень — это плохо. Это однозначно не те стандарты, которых мы ждем», — цитирует голландца 90min.

МЮ потерпел два поражения в стартовых турах АПЛ при общем счете 1:6.