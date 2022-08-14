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    Тен Хаг: Когда игроки совершают такие ошибки, любой план можно выкидывать в мусорное ведро

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что игровая философия не является причиной поражений. Он винит в этом игроков, допускающих ошибки.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Этот результат никак не связан с философией. Когда игроки совершают такие ошибки, любой план или стратегию можно выкидывать в мусорное ведро.

    Я не хочу играть от обороны в ситуации, когда это невозможно. С "Брентфордом" мы сыграли наивно. Нужно было действовать более прямо. Мы вытягивали их на себя, пространство за их спинами было, но им необходимо пользоваться. Нужны правильные решения, а мы их не принимали. Но мы будем учиться, мы должны учиться. Но такой уровень — это плохо. Это однозначно не те стандарты, которых мы ждем», — цитирует голландца 90min.

    МЮ потерпел два поражения в стартовых турах АПЛ при общем счете 1:6.

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