«Байер» очень плохо стартовал в Бундеслиге, признал Лунев

Вратарь «Байера» Андрей Лунев оценил результаты команды на старте чемпионата Германии.

В первом туре леверкузенский клуб уступил дортмундской «Боруссии» (0:1), а во втором проиграл «Аугсбургу» (1:2).

«Старт команды очень плохой, хотя на сборах была проделана огромная работа, и мы выглядели очень хорошо. В прошлом году была обратная ситуация: на сборах выглядели посредственно, но стартовали неплохо.

Пока нам очень не везет. В последней игре с "Аугсбургом" имели полное преимущество, но не смогли реализовать свои моменты, а соперник из ничего смог забить два мяча, так бывает, это футбол.

В первом туре на выезде по моментам переиграли дортмундцев, но наши лидеры пока не могут отличиться. Только у Патрика Шика было три стопроцентных момента.

Уверен, что квалификация нашего тренерского штаба и игроков позволит выправить ситуацию, и мы вернемся в группу лидеров», — приводит слова Лунева ТАСС.

Напомним, российский голкипер получил травму в матче с «Аугсбургом» и выбыл из строя на 6 недель.