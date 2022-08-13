«Ман Сити» — «Борнмут»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 2-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:0.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Холанн в падении выполнил отличную передачу между защитниками в штрафную на Гюндогана, а капитан команды прекрасным ударом уложил мяч в правый нижний угол.

На 31-й минуте Фил Фоден выполнил передачу на Кевина Де Брёйне, который вошел в штрафную, на дриблинге обыграл защитника и блестяще закрутил мяч низом под левую штангу.

На 37-й минуте уже Де Брёйне вырезал пас на Фодена. Фил вошел слева в штрафную и резко пробил низом — Траверс зацепил мяч рукой, но тот всё равно влетел в ворота.

На 79-й минуте Канселу принял мяч в левой части штрафной гостей и прострелил во вратарскую, где Лерма, пытаясь опередить готового замыкать Силву, подставил ногу и переправил мяч в сетку собственных ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Борнмут 4:0 Голы: 1:0 Илкай Гюндоган (19'), 2:0 Кевин Де Брёйне (31'), 3:0 Филип Фоден (37'), 4:0 Хефферсон Лерма (автогол) (79') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер (Rico Lewis, 82'), Рубен Диаш (Джон Стоунс, 64'), Натан Аке, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган (Бернарду Силва, 65'), Рияд Марез, Эрлинг Холанд (Julian Alvarez, 74'), Филип Фоден (Джек Грилиш, 46') Борнмут: Киффер Мур (Джамал Лоу, 90'), Райан Кристи (Джуниор Станислас, 63'), Маркус Таверньер (Маркос Сенеси, 80'), Jack Stacey, Льюис Кук (Филип Биллинг, 64'), Бен Пирсон, Адам Смит, Lloyd Kelly, Хефферсон Лерма, Крис Мепэм, Марк Траверс Предупреждения: Jack Stacey (5'), Крис Мепэм (56'), Адам Смит (90 + 2')

В параллельном матче «Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом».

Встреча на арене «Зе Амекс» в Брайтоне завершилась без забитых мячей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл 0:0 Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Соломон Марч (Kaoru Mitoma, 75'), Alexis MacAllister, Moisés Caicedo, Леандро Троссард (Тарик Лампти, 75'), Адам Лаллана (Энок Мвепу, 65'), Паскаль Гросс, Дэнни Уэлбек Ньюкасл: Аллан Сент-Максимен (Джейкоб Мёрфи, 75'), Каллум Уилсон (Крис Вуд, 87'), Мигель Альмирон, Жоэлинтон, Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок (Шон Лонгстафф, 76'), Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер, Ник Поуп Предупреждения: Аллан Сент-Максимен (22'), Alexis MacAllister (34'), Соломон Марч (58'), Жоэлинтон (58'), Фабиан Шёр (90 + 3')

Еще в одном матче «Вулверхэмптон» дома разошелся миром с «Фулхэмом» — 0:0.

На 81-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Натан Коллинз нарушил правила в собственной штрафной площадке, цепляя ногу Митровича.

Сам же Александар Митрович взялся за исполнение пенальти, но не сумел переиграть с «точки» голкипера Жозе Са.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Фулхэм 0:0 Вулверхэмптон: Жозе Са, Хонни (Нелсон Семеду, 79'), Нэйтан Коллинз, Макс Килман, Rayan Ait-Nouri, Рубен Невеш, Леандер Дендонкер, Морган Гиббз-Уайт, Даниэл Поденсе, Педру Нету (Адама Траоре, 79'), Хван Хи Чан (Гонсалу Гуэдеш, 58') Фулхэм: Александр Митрович, Нескенс Кебано (Jay Stansfield, 83'), Андреас Перейра (Томас Кейрни, 86'), Бобби Рид (Tyrese Francois, 90'), Жоау Палинья, Харрисон Рид, Энтони Робинсон, Тим Рим, Олуватосин Адарабиойо, Кенни Тете (Кевин Мбабу, 90'), Марек Родак Предупреждения: Даниэл Поденсе (17'), Рубен Невеш (36'), Жоау Палинья (44'), Харрисон Рид (50'), Морган Гиббз-Уайт (90 + 5'), Александр Митрович (90 + 5')

Команда Хосепа Гвардиолы одержала вторую победу и с шестью очками возглавляет таблицу АПЛ. Подопечные Скотта Паркера располагаются на девятой строчке, имея в своем активе три очка.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем туре «Манчестер Сити» отправится в гости к «Ньюкаслу» (21 августа), а «Борнмут» примет дома «Арсенал» (20 августа).