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    Гвардиола: В матче с «Борнмутом» мы очень хорошо хорошо выступили как команда

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о победе над «Борнмутом» (4:0).

    Пеп Гвардиола
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    Пеп Гвардиола

    «Мы очень хорошо хорошо выступили как команда. "Борнмут" был невероятно хорошо организован не только в обороне, но и в нападении.

    Они завлекают вас к себе короткими передачами, а затем меняют игру. Очень похоже на то, как это пытается сделать "Тоттенхэм". В обороне они защищаются так глубоко и узко, что приходится выходить на фланги.

    Мы очень хорошо начали, подали три или четыре угловых, и у нас были моменты. После того, как мы забили один или два мяча, они не захотели атаковать, и нам пришлось запастись терпением.

    Это было нелегко по многим причинам. Но, в итоге, мы снова хорошо выступили», — сказал Гвардиола клубной пресс-службе.

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