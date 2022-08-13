Гвардиола: В матче с «Борнмутом» мы очень хорошо хорошо выступили как команда

Главный тренервысказался о победе над(4:0).

«Мы очень хорошо хорошо выступили как команда. "Борнмут" был невероятно хорошо организован не только в обороне, но и в нападении.

Они завлекают вас к себе короткими передачами, а затем меняют игру. Очень похоже на то, как это пытается сделать "Тоттенхэм". В обороне они защищаются так глубоко и узко, что приходится выходить на фланги.

Мы очень хорошо начали, подали три или четыре угловых, и у нас были моменты. После того, как мы забили один или два мяча, они не захотели атаковать, и нам пришлось запастись терпением.

Это было нелегко по многим причинам. Но, в итоге, мы снова хорошо выступили», — сказал Гвардиола клубной пресс-службе.