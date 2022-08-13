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    «МЮ» пропустил четыре безответных мяча от «Брентфорда»

    «Брентфорд» — «МЮ»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 2-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» одержал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» — 4:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Джош Да Силва из-за штрафной «МЮ» несильно низом пробил, но де Хеа умудрился пустить мяч под руками.

    На 18-й минуте вратарь гостей снова ошибся. Де Хеа подсунул мяч Эриксену в борьбу на радиус в штрафной, последовал перехват, после которого Матиас Йенсен расстрелял ворота.

    На 31-й минуте, после подачи от угла поля, Тони сделал скидку к линии ворот «МЮ», откуда Бен Ми в падении переправил мяч в сетку.

    А на 35-й минуте Йенсен первым длинным пасом начал контратаку «Брентфорда», далее Тони продолжил на Брайана Мбемо, который ворвался в штрафную «МЮ» и пробил в угол ворот мимо вратаря.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Манчестер Юнайтед 4:0
    Голы: 1:0 Josh Dasilva (10'), 2:0 Матиас Йенсен (18'), 3:0 Бен Ми (30'), 4:0 Брайан Мбемо (35') Брентфорд: Дэвид Райа, Аарон Хики (Фрэнк Аниика, 80'), Mads Roerslev Rasmussen, Понтус Янссон, Бен Ми, Рико Генри, Josh Dasilva (Витали Янельт, 62'), Кристиан Нергор (Mads Bech Sorensen, 80'), Матиас Йенсен (Шандон Баптист, 74'), Брайан Мбемо (Йоан Висса, 73'), Айван Тони Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду, Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо (Энтони Эланга, 60'), Фред (Scott Mctominay, 46'), Кристиан Эриксен (Donny Van De Beek, 87'), Люк Шоу (Тирелл Маласиа, 46'), Лисандро Мартинес (Рафаэль Варан, 46'), Гарри Магуайр, Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Гарри Магуайр (16'), Scott Mctominay (82'), Маркус Рашфорд (89'), Бруну Фернандеш (90 + 4')

    Команда Томаса Франка с четырьмя очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на 20-й строчке, не набрав ни одного очка.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Брентфорд» отправится в гости к «Фулхэму» (20 августа), а «Манчестер Юнайтед» примет дома «Ливерпуль» (22 августа).

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