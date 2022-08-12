Определились претенденты на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Журналназвал список из 10 голкиперов, которые претендуют на приз лучшему вратарю года имени

В список вошли Алисон Бекер («Ливерпуль», сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии), Мануэль Нойер («Бавария», сборная Германии), Яссин Боно («Севилья», сборная Марокко), Эдуард Менди («Челси», сборная Сенегала), Мик Меньян («Милан», сборная Франции), Ян Облак («Атлетико», сборная Словении), Кевин Трапп («Айнтрахт», сборная Германии) и Уго Льорис («Тоттенхэм», сборная Франции).

Издание France Football учредило награду в сентябре 2019 года — первым ее получил Алисон Бекер.

В 2020-м награда не вручалась, а годом позднее её обладателем стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.