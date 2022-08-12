ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Барселона» — «Райо Вальекано». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Райо Вальекано»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Райо Вальекано
    Вся лентаСамое главное
    Трофеи УЕФА Украинское трио, мужество «Карабаха» и битва чемпионов Робет ЛевандовскийБорьба обостряется. Чего ждать от нового розыгрыша Ла Лиги? Эрик тен ХагЛакмус Арнаутовича: Тен Хагу нужна помощь в «Манчестер Юнайтед»
  • 21:37
    • France Football назвал претендентов на «Золотой мяч», Месси не номинирован
  • 21:29
    • «Урал» сыграл вничью с «Факелом» в первом матче после отставки Шалимова
  • 22:13
    • Определились претенденты на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина
  • 20:32
    • Источник: «Барселона» сможет зарегистрировать новичков к 1-му туру Ла Лиги
  • 20:11
    • «Динамо» усилилось полузащитником сборной Израиля
  • 19:43
    • Джокович снялся с турнира в Цинциннати
  • 16:46
    • Известна заявка ЦСКА на матч с «Зенитом»
    Все новости спорта
    Роберт Левандовски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски
    Добро пожаловать в Барселону, где каталонская команда откроет для себя новый сезон Ла Лиги матчем против «Райо Вальекано». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча запланировано на 13 августа в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в Ла Лиге, набрав 73 балла. От чемпиона мадридского «Реала» каталонцы отстали на 13 очков. Но, пожалуй, главным событием для «Барселоны» в прошлом сезоне стало назначение Хави на пост главного тренера. Во главе с легендой каталонского клуба «Барселона» поднялась с девятого места Примеры на второе. Временами болельщики «Барселоны» не теряли надежду на чемпионство, но объективно вряд ли каталонцы могли рассчитывать на большее по итогам сезона.

    В межсезонье «Барселона» провела семь товарищеских матчей, в которых ни разу не уступила — пять побед и две ничьи. В том числе каталонцы обыграли в «Эль-Класико» мадридский «Реал» со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал Рафинья. Матч проходил в США и собрал чуть более 60 тысяч болельщиков.

    В межсезонье команда Хави заметно обновилась. На общую сумму 153 миллиона были подписаны три топовых футболиста — Рафинья из «Лидса» (58 млн евро), Жюль Кунде из «Севильи» (50 млн евро) и Роберт Левандовски из «Баварии» (45 млн евро). В статусе свободных агентов к команде присоединились полузащитник «Милана» Франк Кессье и защитник «Челси» Андреас Кристенсен.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» в прошлом сезоне Ла Лиги расположился на итоговом 13-м месте в турнирной таблице. На счету команды было 42 очка: 11 побед, 9 ничьих и 18 поражений.

    Подопечные Андони Ираолы сохранили прописку в высшем дивизионе чемпионата Испании после возвращения из Сегунды. Для «Райо Вальекано» прошедший сезон можно считать успешным, несмотря на провальную концовку сезона с тремя поражениями подряд в заключительных турах. Клуб из Мадрида может занести себе в актив обе победы над своим предстоящим соперником. Матчи в Мадриде и Барселоне в прошлом сезоне закончились с одинаковым счетом 1:0 в пользу «Райо Вальекано».

    В рамках подготовки к новому сезону «Райо Вальекано» сыграл шесть товарищеских матчей. На счету мадридского клуба две победы, три ничьи и одно поражение. Стоит отметить и ничейный результат (1:1) в контрольном матче с «Манчестер Юнайтед», который проходил в конце июля.

    В летнее трансферное окно главным трансфером команды стало подписание экс-голкипера «Реала» Диего Лопеса. Испанский вратарь перешел в «Райо Вальекано» из «Эспаньола» на правах свободного агента.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано» с коэффициентом 2.80.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Нант — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры