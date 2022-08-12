Добро пожаловать в Барселону, где каталонская команда откроет для себя новый сезон Ла Лиги матчем против «Райо Вальекано». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча запланировано на 13 августа в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в Ла Лиге, набрав 73 балла. От чемпиона мадридского «Реала» каталонцы отстали на 13 очков. Но, пожалуй, главным событием для «Барселоны» в прошлом сезоне стало назначение Хави на пост главного тренера. Во главе с легендой каталонского клуба «Барселона» поднялась с девятого места Примеры на второе. Временами болельщики «Барселоны» не теряли надежду на чемпионство, но объективно вряд ли каталонцы могли рассчитывать на большее по итогам сезона.

В межсезонье «Барселона» провела семь товарищеских матчей, в которых ни разу не уступила — пять побед и две ничьи. В том числе каталонцы обыграли в «Эль-Класико» мадридский «Реал» со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал Рафинья. Матч проходил в США и собрал чуть более 60 тысяч болельщиков.

В межсезонье команда Хави заметно обновилась. На общую сумму 153 миллиона были подписаны три топовых футболиста — Рафинья из «Лидса» (58 млн евро), Жюль Кунде из «Севильи» (50 млн евро) и Роберт Левандовски из «Баварии» (45 млн евро). В статусе свободных агентов к команде присоединились полузащитник «Милана» Франк Кессье и защитник «Челси» Андреас Кристенсен.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» в прошлом сезоне Ла Лиги расположился на итоговом 13-м месте в турнирной таблице. На счету команды было 42 очка: 11 побед, 9 ничьих и 18 поражений.

Подопечные Андони Ираолы сохранили прописку в высшем дивизионе чемпионата Испании после возвращения из Сегунды. Для «Райо Вальекано» прошедший сезон можно считать успешным, несмотря на провальную концовку сезона с тремя поражениями подряд в заключительных турах. Клуб из Мадрида может занести себе в актив обе победы над своим предстоящим соперником. Матчи в Мадриде и Барселоне в прошлом сезоне закончились с одинаковым счетом 1:0 в пользу «Райо Вальекано».

В рамках подготовки к новому сезону «Райо Вальекано» сыграл шесть товарищеских матчей. На счету мадридского клуба две победы, три ничьи и одно поражение. Стоит отметить и ничейный результат (1:1) в контрольном матче с «Манчестер Юнайтед», который проходил в конце июля.

В летнее трансферное окно главным трансфером команды стало подписание экс-голкипера «Реала» Диего Лопеса. Испанский вратарь перешел в «Райо Вальекано» из «Эспаньола» на правах свободного агента.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано» с коэффициентом 2.80.