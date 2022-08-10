Виллиан может вернуться в АПЛ

Полузащитникможет расторгнуть контракт с клубом и вернуться в Европу.

Об этом футболист сам сообщил после проигранного матча с «Фламенго».

«Я знаю, что моя игра была не такой, как я ожидал, но я никогда не был игроком, который забивает 20 или 30 голов за сезон», — сказал игрок в интервью каналу ESPN.

Как сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере, агент 34-летнего футболиста уже провел переговоры с «Фулхэмом», который интересуется форвардом.

Действующий контракт Виллиана с бразильским клубом подписан до окончания сезона-2022/23.

В 2022-м году 34-летний полузащитник провел 14 матчей за команду и отдал две результативные передачи.