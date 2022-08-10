Николай Писарев подпишет контракт с «Химками» на 2 года

Член наблюдательного совета «Химок»заявил, что подмосковный клуб попишет контракт с новым главным тренеромминимум на 2 года.

«Мы близки к подписанию контракта с Николаем Николаевичем Писаревым. Надеюсь, что в ближайшие часы подпишем контракт и он приступит к подготовке команды к игре с "Ахматом". В перспективе сегодня он проведет первую тренировку. Ориентировочно хотим подписать контракт на два года, это предварительно.

Других кандидатов на пост не рассматривали. Так как краткосрочные были отношения с Сергеем Николаевичем Юраном, то с Писаревым вели переговоры достаточно давно, сейчас пришли к какому-то консенсусу. Мы вели переговоры с Писаревым с завершения прошлого сезона, понимали, что с Юраном краткосрочные отношения», — приводит ТАСС слова Терюшкова.

Вчера, 9 августа, Терюшков сообщил, что контракт с Юраном будет расторгнут, а вместо него главным тренером «Химок» с большой долей вероятности станет Николай Писарев.

После четырех туров РПЛ «Химки», имея 7 очков, занимают 7-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет с грозненским «Ахматом» 14 августа на «Арене Химки».