Юран: Со стороны отставка Юрана из «Химок» выглядит странно

Бывший футболист «Спартака»выразил недоумение в связи с увольнениемс поста главного тренера

«Со стороны отставка Юрана из "Химок" выглядит странно. "Химки" удачно стартовали в РПЛ, результативно играли и показывали хороший футбол, создавали моменты. Очень зрелищно играли. Для меня это странновато. Думаю, что произошли какие-то разногласия между руководством и Сергеем Юраном.

Что касается возможной кандидатуры на пост главного тренера, Николай Писарев — опытный тренер, входит в тренерский штаб сборной России. Нормальная, достойная кандидатура», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

После четырех туров РПЛ «Химки», имея 7 очков, занимают 7-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет с грозненским «Ахматом» 14 августа на «Арене Химки».