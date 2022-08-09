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    Юран: Со стороны отставка Юрана из «Химок» выглядит странно

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов выразил недоумение в связи с увольнением Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Со стороны отставка Юрана из "Химок" выглядит странно. "Химки" удачно стартовали в РПЛ, результативно играли и показывали хороший футбол, создавали моменты. Очень зрелищно играли. Для меня это странновато. Думаю, что произошли какие-то разногласия между руководством и Сергеем Юраном.

    Что касается возможной кандидатуры на пост главного тренера, Николай Писарев — опытный тренер, входит в тренерский штаб сборной России. Нормальная, достойная кандидатура», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

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    • Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

    После четырех туров РПЛ «Химки», имея 7 очков, занимают 7-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет с грозненским «Ахматом» 14 августа на «Арене Химки».

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