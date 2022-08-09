Анчелотти прокомментировал предстоящий матч с «Айнтрахтом» в Суперкубке УЕФА

10 августа в Хельсинки состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» встретится с «Айнтрахтом». Главный тренер «сливочных»прокомментировал предстоящую игру.

«Я смотрел игру "Айнтрахта" против "Баварии". Они заслужили победу в Лиге Европы, они сделали это против очень сильных клубов. Это динамичная команда, которую мы хорошо знаем. Чтобы победить, нужно бороться, играть хорошо. Мы должны сделать это. Мы хорошо подготовились, мы уверены в себе. Победа в Лиге чемпионов дала нам надежду, и она все еще жива. Мы хотим, чтобы этот момент продолжался.

Мы собираемся сделать все возможное. Если мы хотим выиграть все соревнования, мы постараемся. Я не знаю, выиграем ли мы этот матч, потому что добиться этого будет сложно. Но наша команда хороша, и у меня есть много уверенности. Мы будем конкурировать и бороться.

Да, я думаю, что прошлый сезон был лучшим в моей карьере. Мне никогда не удавалось выиграть чемпионат и Лигу чемпионов. Мои игроки сделали это благодаря прекрасному сочетанию духа, настроя, игровых качеств, опыта и энтузиазма молодежи. По всем этим причинам я думаю, что мы добились чего-то важного, обыграв сильные команды», — передает слова Анчелотти Marca.

В прошлом сезоне «Реал» выиграл Лигу чемпионов, а «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы.