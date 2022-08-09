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    Александр Кокорин присоединился к «Фиорентине» на сборах

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    Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о том, что футболист присоединился к основной группе игроков на сборах итальянской команды.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Сейчас у Саши все нормально, он полностью здоров. Сегодня Александр тренировался вместе с командой. У них проходит сбор во Флоренции. Кокорин принял участие во всем тренировочном процессе "Фиорентины", — цитирует Бердышева "Спорт-экспресс".

    Ранее появилась информация, что российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сыграет за итальянскую команду в этом сезоне.

    Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе 2021 года, перейдя из московского "Спартака". В 11 матчах за итальянскую команду нападающий не отметился результативными действиями и заработал две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует ещё два сезона.

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