Александр Кокорин присоединился к «Фиорентине» на сборах

, агент российского нападающего «Фиорентины», рассказал о том, что футболист присоединился к основной группе игроков на сборах итальянской команды.

«Сейчас у Саши все нормально, он полностью здоров. Сегодня Александр тренировался вместе с командой. У них проходит сбор во Флоренции. Кокорин принял участие во всем тренировочном процессе "Фиорентины", — цитирует Бердышева "Спорт-экспресс".

Ранее появилась информация, что российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сыграет за итальянскую команду в этом сезоне.

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе 2021 года, перейдя из московского "Спартака". В 11 матчах за итальянскую команду нападающий не отметился результативными действиями и заработал две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует ещё два сезона.