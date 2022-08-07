ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Фулхэм» — «Ливерпуль»День Митровича. «Ливерпуль» едва спасся от конфуза на «Крейвен Коттедж»
  • 23:57
    • Дубль Месси и гол Неймара помогли ПСЖ разгромить «Клермон»
  • 22:04
    • «Зенит» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном
  • 21:57
    • «Краснодар» вырвал победу у «Локомотива», Олусегун оформил дубль
  • 21:39
    • Пенальти принес «Челси» выездную победу над «Эвертоном»
  • 19:30
    • ЦСКА разгромил «Факел», у Медины гол и два ассиста
    Все новости спорта

    Сторожук: «Краснодар» хорошо распорядился моментами в матче с «Локо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар Локомотив РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (3:0) в 4-м туре РПЛ.

    Александр Сторожук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Сторожук

    «Использовали свои моменты, хорошо распорядились ими, поэтому такой результат.

    Хочу поздравить болельщиков в первую очередь, так как они тоже причастны к этому, сильно нас поддерживают. Огромное им спасибо. Ребята это чувствуют и осознают.

    Сегодня была команда на поле в том плане, что уже где‑то есть и взаимодействия, и комбинации, и в обороне уже набираем. Набираем по ходу сезона, это приятно.

    И физически мы сегодня, так скажем, не провалились, поэтому целостно выглядели», — заявил тренер «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чемпион начнет сезон АПЛ крупной победой?
  • «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сможет ли тен Хаг стартовать в АПЛ с победы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Лейпциг» продолжит победную серию против «Штутгарта»?
  • «Штутгарт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сочи — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры