Сторожук: «Краснодар» хорошо распорядился моментами в матче с «Локо»

Главный тренерпрокомментировал результат матча с(3:0) в 4-м туре РПЛ.

«Использовали свои моменты, хорошо распорядились ими, поэтому такой результат.

Хочу поздравить болельщиков в первую очередь, так как они тоже причастны к этому, сильно нас поддерживают. Огромное им спасибо. Ребята это чувствуют и осознают.

Сегодня была команда на поле в том плане, что уже где‑то есть и взаимодействия, и комбинации, и в обороне уже набираем. Набираем по ходу сезона, это приятно.

И физически мы сегодня, так скажем, не провалились, поэтому целостно выглядели», — заявил тренер «Матч ТВ».